За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал изготав??ивать в день 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за 20 рабочих дней?
Математика
За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал изготав??ивать в день 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за 20 рабочих дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 560÷14=40 2) 40+5= 45 3)20-14=6 4)45×6=270 5)560+270=830 Ответ:830 машин
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