За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал изготав??ивать в день 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за 20 рабочих дней?

Математика

За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал изготав??ивать в день 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за 20 рабочих дней?

Автор: Гость