За первый день автомобиль проехал на 70 км меньше,чем за второй день,а за третий день-на 20 км больше,чем во второй.Какое расстояние проехал автомобиль за каждый дней,если за все три дня он преодолел 1300км?

Математика

За первый день автомобиль проехал на 70 км меньше,чем за второй день,а за третий день-на 20 км больше,чем во второй.Какое расстояние проехал автомобиль за каждый дней,если за все три дня он преодолел 1300км?

Автор: Гость