За первый день на заводе изготовили 560 деталей А за второй на 40 деталей больше количество деталей изготовленных За эти два дня составляет третью часть всего заказа Сколько деталей составляет весь заказ. сделать только решением

Математика
За первый день на заводе изготовили 560 деталей А за второй на 40 деталей больше количество деталей изготовленных За эти два дня составляет третью часть всего заказа Сколько деталей составляет весь заказ. сделать только решением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 560+40=600 деталей изготовили за второй день. 2) 560+600=1160 деталей изготовили за два дня. 3) 1160*3=3480 деталей составляет весь заказ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как просклонять словосочетание синяя краска по всем падежам с вопросами прилогательных
Ответить
Русский язык
И.А.Крылов,А.С.Пушкин,Россия,Самара,Ф.И.Тютчев,Италия,Псков,К.И.Чуковский,Новгород, С.Я.Маршак,Владимир, Польша.Выберите и запишите сначала фамилии...
Ответить
Русский язык
Зачем нужен стадион???
Ответить
Українська мова
Напишіть твір-мініатюру за поданим прислів*ям :"Книга вчить, як на світі жить".
Ответить
Русский язык
Помогите Нужно составить предложение с этими словами: шум , хохот , беготня , покл??ны , галоп , мазурка , вальс .
Ответить