За первый день на заводе изготовили 560 деталей А за второй на 40 деталей больше количество деталей изготовленных За эти два дня составляет третью часть всего заказа Сколько деталей составляет весь заказ. сделать только решением
Математика
За первый день на заводе изготовили 560 деталей А за второй на 40 деталей больше количество деталей изготовленных За эти два дня составляет третью часть всего заказа Сколько деталей составляет весь заказ. сделать только решением
Ответ(ы):
Гость:
1) 560+40=600 деталей изготовили за второй день. 2) 560+600=1160 деталей изготовили за два дня. 3) 1160*3=3480 деталей составляет весь заказ.
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