За первый день на заводе изготовили 560 деталей А за второй на 40 деталей больше количество деталей изготовленных За эти два дня составляет третью часть всего заказа Сколько деталей составляет весь заказ. сделать только решением

Математика

За первый день на заводе изготовили 560 деталей А за второй на 40 деталей больше количество деталей изготовленных За эти два дня составляет третью часть всего заказа Сколько деталей составляет весь заказ. сделать только решением

Автор: Гость