За первый день в магазине продали 320 килограмм сахара на другой день 4 раза меньше ??ем за 1 день до 3 столько сколько за 1 и2 день. Сколько килограммов сахара продали за 3 день

Математика

За первый день в магазине продали 320 килограмм сахара на другой день 4 раза меньше ??ем за 1 день до 3 столько сколько за 1 и2 день. Сколько килограммов сахара продали за 3 день

Автор: Гость