За первый день в магазине продали 320 килограмм сахара на другой день 4 раза меньше ??ем за 1 день до 3 столько сколько за 1 и2 день. Сколько килограммов сахара продали за 3 день
Математика
За первый день в магазине продали 320 килограмм сахара на другой день 4 раза меньше ??ем за 1 день до 3 столько сколько за 1 и2 день. Сколько килограммов сахара продали за 3 день
Ответ(ы):
Гость:
1)320/4=80(кг) продали за 2 день 2) 320+80=400(кг) продали за 3 день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Спишь загадки вставляя пропущенные буквы. напиши отгадк. маленьких. .,удаление. .,с??возь землю прошёл, красную шапочку нашёл. Красн...девица сидит...
Русский язык
Прочитайте. Составьте из слов пословицы и запишите. 1. Приветливое, побеждает, слово, гнев. 2. Про, говори, дело, смело, доброе. 3. И, красный, пче...