За подъемность лифта 3 тонны сколько листов железа можно погрузить в лифт если длина каждого листа 3 метра ширина 60 см и толщина 4 миллиметра
Физика
За подъемность лифта 3 тонны сколько листов железа можно погрузить в лифт если длина каждого листа 3 метра ширина 60 см и толщина 4 миллиметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=3*0.6*0.004 м³ р=7800 кг/м³ A=3000 кг n-? n=A/m m=pV n=A/pV n=3000/7800*0.0072 n-=53 листа
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