За подъемность лифта 3 тонны сколько листов железа можно погрузить в лифт если длина каждого листа 3 метра ширина 60 см и толщина 4 миллиметра

Физика
За подъемность лифта 3 тонны сколько листов железа можно погрузить в лифт если длина каждого листа 3 метра ширина 60 см и толщина 4 миллиметра
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V=3*0.6*0.004 м³ р=7800 кг/м³ A=3000 кг n-?              n=A/m     m=pV     n=A/pV    n=3000/7800*0.0072  n-=53 листа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Человек пешком за 2,4часов прошёл10,8километров.Найдите его скорость.
Ответить
Русский язык
В каком слове звуков больше, чем букв? Своею Ветхой Старуха Синего Пряжу
Ответить
Химия
Вычислить массу кислорода , которая вместе с водородом образуется при разложении 18 г воды.( задача с химическим уравнениям реакции )
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные буквы в слове с к линый разв с лился
Ответить
Алгебра
Номер два под буквой "В"
Ответить