За подъемность лифта 3 тонны сколько листов железа можно погрузить в лифт если длина каждого листа 3 метра ширина 60 см и толщина 4 миллиметра

Физика

За подъемность лифта 3 тонны сколько листов железа можно погрузить в лифт если длина каждого листа 3 метра ширина 60 см и толщина 4 миллиметра

Автор: Гость