За покраску оконых рам один маляр получил 455грн., а второй-325грн. Второй маляр работал на 2 дня меньше первого. Сколько дней работал каждый, если подённая оплата была одинакова?

Математика
За покраску оконых рам один маляр получил 455грн., а второй-325грн. Второй маляр работал на 2 дня меньше первого. Сколько дней работал каждый, если подённая оплата была одинакова?
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