За покраску оконых рам один маляр получил 455грн., а второй-325грн. Второй маляр работал на 2 дня меньше первого. Сколько дней работал каждый, если подённая оплата была одинакова?

Математика

За покраску оконых рам один маляр получил 455грн., а второй-325грн. Второй маляр работал на 2 дня меньше первого. Сколько дней работал каждый, если подённая оплата была одинакова?

Автор: Гость