За що, народ увіковічив імена своїх героїв?ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ ЧТО ТО, ПРО ЭТО.

Литература
За що, народ увіковічив імена своїх героїв?ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ ЧТО ТО, ПРО ЭТО.
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