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За що народ увіковічнив івана сірка
За що народ увіковічнив івана сірка
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Наверное за то что он написал письмо турецкому султану
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