"за Сибіром сонце сходить" тема та головна думка ?
Разное
"за Сибіром сонце сходить" тема та головна думка ?
Ответ(ы):
Гость:
головна думка?
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