"за Сибіром сонце сходить" тема та головна думка ?

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"за Сибіром сонце сходить" тема та головна думка ?
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Гость:
головна думка?
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