За сколько часов рабочий обрабатывает участок земли если 3\5 участка земли Он обра??атывает за 12 часов

Математика

За сколько часов рабочий обрабатывает участок земли если 3\5 участка земли Он обра??атывает за 12 часов

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