За столом10 мест пришло 9 человек посде ужина ушлов 2 раза меньше сколько человек ос талось ......... там пример с остатком

Математика

За столом10 мест пришло 9 человек посде ужина ушлов 2 раза меньше сколько человек ос талось ......... там пример с остатком

Автор: Гость