За столом10 мест пришло 9 человек посде ужина ушлов 2 раза меньше сколько человек ос талось ......... там пример с остатком
Математика
За столом10 мест пришло 9 человек посде ужина ушлов 2 раза меньше сколько человек ос талось ......... там пример с остатком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9 / 2 = 4 (ост. 1 ) ответ: 4 (ост. 1 ) человек осталось
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