За три дня путешественник написал 18 страниц путевых заметок . В первый день он раб??тал 3 часа, во второй - 4 часа, а в третий - 2 часа , работая с одинаковой производительностью. Сколько страниц путевых заметок писал путешест...
Математика
За три дня путешественник написал 18 страниц путевых заметок . В первый день он раб??тал 3 часа, во второй - 4 часа, а в третий - 2 часа , работая с одинаковой производительностью. Сколько страниц путевых заметок писал путешественник в каждый из этих трёх дней
Ответ(ы):
Гость:
КРАТКАЯ ЗАПИСЬ В первый день-3 часа Во второй день-4 часа В третий день-2 часа Всего-18 стр. РЕШЕНИЕ 1)18:(4+3+2)=2(стр)-каждый час 2)2*3=6(стр)-в 1 день 3)2*4=8(стр)-во 2 день 4)2*2=4(стр)-в 3 день Ответ:в 1 день-6 страниц, во 2 день-8 страниц, в 3 день-4
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