За три дня путешественник написал 18 страниц путевых заметок . В первый день он раб??тал 3 часа, во второй - 4 часа, а в третий - 2 часа , работая с одинаковой производительностью. Сколько страниц путевых заметок писал путешест...

Математика

За три дня путешественник написал 18 страниц путевых заметок . В первый день он раб??тал 3 часа, во второй - 4 часа, а в третий - 2 часа , работая с одинаковой производительностью. Сколько страниц путевых заметок писал путешественник в каждый из этих трёх дней

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