За три дня туристы на велосипедах преодолели 324 км. В первый день они проехали 5/18* всего пути, во второй 15/26 остатка. Сколько км они проехали в третий день?(*5/18 - дробь)
Математика
За три дня туристы на велосипедах преодолели 324 км. В первый день они проехали 5/18* всего пути, во второй 15/26 остатка. Сколько км они проехали в третий день?(*5/18 - дробь)
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