За три дня туристы на велосипедах преодолели 324 км. В первый день они проехали 5/18* всего пути, во второй 15/26 остатка. Сколько км они проехали в третий день?(*5/18 - дробь)

Математика

За три дня туристы на велосипедах преодолели 324 км. В первый день они проехали 5/18* всего пути, во второй 15/26 остатка. Сколько км они проехали в третий день?(*5/18 - дробь)

Автор: Гость