За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали 170 кг больше,чем во второй , а в третий день- на 120 кг меньше , чем во второй. Сколько килограммов овощей продали во второй день ? На пишите пожалуйста уровне...

Математика

За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали 170 кг больше,чем во второй , а в третий день- на 120 кг меньше , чем во второй. Сколько килограммов овощей продали во второй день ? На пишите пожалуйста уровнением и как решать.

Автор: Гость