За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали 170 кг больше,чем во второй , а в третий день- на 120 кг меньше , чем во второй. Сколько килограммов овощей продали во второй день ? На пишите пожалуйста уровне...

Математика
За три дня в магазине продали 1400кг овощей. В первый день продали 170 кг больше,чем во второй , а в третий день- на 120 кг меньше , чем во второй. Сколько килограммов овощей продали во второй день ? На пишите пожалуйста уровнением и как решать.
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Гость:
Вот на держи уравнение
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