За три дня лыжники прошли 256 км. В первый день было пройдено 33%, а во второй - 28% всего пути. Какое расстояние прошли лыжники в третий день?( Я смо трела другие ответы, там проценты складывают, а мы переводим их в десятичную дробь. Можете так решить? Буду очень благодарна.)