За три дня зибрали 800 кг бурякив. першого дня зибрали 1/4 всих бурякив другого на 140кг бильше ниж першого а третего дня зибрали решту. скильки килограмив бурякив зибрали тре тего дня.

Математика

За три дня зибрали 800 кг бурякив. першого дня зибрали 1/4 всих бурякив другого на 140кг бильше ниж першого а третего дня зибрали решту. скильки килограмив бурякив зибрали тре тего дня.

Автор: Гость