За три дня зибрали 800 кг бурякив. першого дня зибрали 1/4 всих бурякив другого на 140кг бильше ниж першого а третего дня зибрали решту. скильки килограмив бурякив зибрали тре тего дня.
Математика
За три дня зибрали 800 кг бурякив. першого дня зибрали 1/4 всих бурякив другого на 140кг бильше ниж першого а третего дня зибрали решту. скильки килограмив бурякив зибрали тре тего дня.
Ответ(ы):
Гость:
800:4=200 (кг) в перший дееь 200+140= 340(кг)на другий день 200+340=540(кг) 800-540=260(кг)зібрали третего дня
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