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за якої умови металеві предмети здаватимуться на дотик теплішими ніж деревяні
за якої умови металеві предмети здаватимуться на дотик теплішими ніж деревяні
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Если их подогреть на огне не сильно
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