за якої умови металеві предмети здаватимуться на дотик теплішими ніж деревяні

за якої умови металеві предмети здаватимуться на дотик теплішими ніж деревяні

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если их подогреть на огне не сильно
Похожие вопросы