За з дня в магазине продали 1400 кг в первый день продали на 170 кг больше чем во второй а в третий день на 120 кг меньше чем во второй день. Сколько килограммов овощей продал и во второй день. 0
За з дня в магазине продали 1400 кг в первый день продали на 170 кг больше чем во второй а в третий день на 120 кг меньше чем во второй день. Сколько килограммов овощей продал и во второй день. 0
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х - это количество проданных овощей во второй день, тогда (х+170) - количество проданных овощей в первый день, (х-120) - количество проданных овощей в третий день. Тогда зная, что всего продали 1400 килограмм составим и решим уравнение: (х+170)+х+(х-120)=1400, найдём х, то есть количество проданных овощей во второй день. Получается х+170+х+х-120=1400 3х+50=1400 3х=1350 х=1350/3=450кг Ответ:450 кг