За заборчиком - поросята, а снаружи - куры. Всего у животных 44 ноги. Сколько поросят за заборчиком?

Математика

За заборчиком - поросята, а снаружи - куры. Всего у животных 44 ноги. Сколько поросят за заборчиком?

Автор: Гость