За заборчиком - поросята, а снаружи - куры. Всего у животных 44 ноги. Сколько поросят за заборчиком?

Математика
За заборчиком - поросята, а снаружи - куры. Всего у животных 44 ноги. Сколько поросят за заборчиком?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это если учесть что куры не являются животными. Логика.
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