за1 день розовый скворец может съесть до 200 саранчуков. Это дневня нрма весит 240 граммов что в3 раза больше веса самой птицы. Сколько весит розовый скворец?Без какой величины можно решить эту задачу? какой ещё вопр...

за1 день розовый скворец может съесть до 200 саранчуков. Это дневня нрма весит 240 граммов что в3 раза больше веса самой птицы. Сколько весит розовый скворец?Без какой величины можно решить эту задачу? какой ещё вопрос можно поставить к данному условию?