За3 жёлтых и 2зеленых маркера. Эдик заплатил 125рублей. сколько денег заплатил Эдик ?? отдельности за жёлтые и зелёные маркеры

Математика

За3 жёлтых и 2зеленых маркера. Эдик заплатил 125рублей. сколько денег заплатил Эдик ?? отдельности за жёлтые и зелёные маркеры

Автор: Гость