За3 жёлтых и 2зеленых маркера. Эдик заплатил 125рублей. сколько денег заплатил Эдик ?? отдельности за жёлтые и зелёные маркеры
Математика
За3 жёлтых и 2зеленых маркера. Эдик заплатил 125рублей. сколько денег заплатил Эдик ?? отдельности за жёлтые и зелёные маркеры
Ответ(ы):
Гость:
Пусть Х- цена маркера, У- цена блокнота, тогда3х+2у=572х+7у=140Выражаем из 2-ого х, подставляем в первое получаем:3(140-7у)+4у=114420-21у+4у=114у=18 блокнотх=7 маркер
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