"Забрал мороз окошко , серебряным щитком , в печи стоит картошка , с топленым молоком . " Подчеркни во всех предложениях основу ?

Русский язык
"Забрал мороз окошко , серебряным щитком , в печи стоит картошка , с топленым молоком . " Подчеркни во всех предложениях основу ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забрал сказуемое. мороз подлежащее стоит сказуемое. картошка подлежащее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8 м сукна стоят столько же, сколько 63 м ситца. Сколько метров ситца можно купить вместо 14 м сукна?
Ответить
Русский язык
Спишите текст.Подчеркните глаголы .Определите число и время глаголов . С неба солнце посылает прощальные лучи.Землю покрыл ковер из пестрых листьев...
Ответить
Математика
81смперевести в дм и см
Ответить
Физика
Каким способом осуществляется основная теплопередачи В перечисленных явлениях установите соответствие 1)остывание корпуса автомобиля зимой 2) пе...
Ответить
Русский язык
Что такое лексические цепочки?
Ответить