"Забрал мороз окошко , серебряным щитком , в печи стоит картошка , с топленым молоком . " Подчеркни во всех предложениях основу ?

Русский язык

"Забрал мороз окошко , серебряным щитком , в печи стоит картошка , с топленым молоком . " Подчеркни во всех предложениях основу ?

Автор: Гость