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Зачем человек познаёт себя
Зачем человек познаёт себя
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Для того, чтобы развивать себя морально там и физически. Узнать о себе много нового, развивать свои способности и т.д.
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