Зачем человеку чувствовать неприятный вкус?
Биология
Зачем человеку чувствовать неприятный вкус?
Ответ(ы):
Гость:
Чтоб не отравиться )))))))))))))))))))))))))))))))
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