Зачем нам нужно творчество

Зачем нам нужно творчество

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Чтобы выражать свои эмоции воплощать свои мечты.Хотя все это ты рисуеш на бумаге.Но все равно яркие краски переливание цветов как же это красиво
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