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Зачем нам нужно творчество
Зачем нам нужно творчество
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Чтобы выражать свои эмоции воплощать свои мечты.Хотя все это ты рисуеш на бумаге.Но все равно яркие краски переливание цветов как же это красиво
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