Зачем нам нужны витамины? и для чего человеку нужно питаться? и на всякий пожарный что такое режим питания
Технология
Зачем нам нужны витамины? и для чего человеку нужно питаться? и на всякий пожарный что такое режим питания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Питатяься нам нужно чтобы выстонавливалось кальцыи и витамины
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Миле У Кощея Бессмертного 3 темницы в одной из них томится Василиса прекрасная другой Марья искусница в третий дракон .Какие темницы надо открыть И...
Русский язык
Прочитайте предложения,обращая внимание на ударение в кратких страдательных при??астиях.Правильно ли вы их произносите?