Зачем нужен Русский Язык Мини соченение

Зачем нужен Русский Язык Мини соченение

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Русский язык нужен что бы быть грамотным ! Умным! А не тупым! А сочинения для того что бы ты мог сам сочинять самим уметь это все делать!
Похожие вопросы