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Зачем нужен Русский Язык Мини соченение
Зачем нужен Русский Язык Мини соченение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Русский язык нужен что бы быть грамотным ! Умным! А не тупым! А сочинения для того что бы ты мог сам сочинять самим уметь это все делать!
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