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Зачеркни лишнее слово гитара гитарист гитарный гитаристка
Зачеркни лишнее слово гитара гитарист гитарный гитаристка
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Гитарный,потому что слова гитара,гитарист,гитаристка это имя сущ. а гитарный это прилагательное
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