Зачеркните лишнее слово бейсугский кизил ташский ейский ахтарский
Окружающий мир
Зачеркните лишнее слово бейсугский кизил ташский ейский ахтарский
Ответ(ы):
Гость:
Ташский вроде.Но я точно не уверена,в интернете точного ответа нет.Там сказано Бейсунгский это лиман,Ейский лиман,ахтарский лиман.А дальше не знаю
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