Задача №80, 4 клас від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300м. Потім він повернувся і в пртилежному напрямку проїхав відстань,у 3 рази меншу. На як ій відстані відсвого будинку зупинився хл...

Математика

Задача №80, 4 клас від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300м. Потім він повернувся і в пртилежному напрямку проїхав відстань,у 3 рази меншу. На як ій відстані відсвого будинку зупинився хлопчик.

Автор: Гость