Задача №80, 4 клас від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300м. Потім він повернувся і в пртилежному напрямку проїхав відстань,у 3 рази меншу. На як ій відстані відсвого будинку зупинився хл...
Математика
Задача №80, 4 клас від свого будинку хлопчик проїхав на велосипеді в одному напрямку 300м. Потім він повернувся і в пртилежному напрямку проїхав відстань,у 3 рази меншу. На як ій відстані відсвого будинку зупинився хлопчик.
Ответ(ы):
Гость:
300: 3=100(км) :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
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