Задача 1 : Литр керосина весит 4/5 кг , а литр бензина - 7/10 кг. Сколько весит вода? Задача 2: Найдите значение выражения x+y+z , если x= 1/2; y= 5/2 ; z= 1/2.

Разное
Задача 1 : Литр керосина весит 4/5 кг , а литр бензина - 7/10 кг. Сколько весит вода? Задача 2: Найдите значение выражения x+y+z , если x= 1/2; y= 5/2 ; z= 1/2.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В 1 если у вас физика есть то p=m/V = 0.001 м3*1000 кг/м3=1кг
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