Задача 1 Масса печенья в четырёх одинаковых коробках 30 кг. Сколько потребуется т??ких коробок , чтобы упаковать 90 кг печенья ?

Математика

Задача 1 Масса печенья в четырёх одинаковых коробках 30 кг. Сколько потребуется т??ких коробок , чтобы упаковать 90 кг печенья ?

Автор: Гость