Задача 1 Масса печенья в четырёх одинаковых коробках 30 кг. Сколько потребуется т??ких коробок , чтобы упаковать 90 кг печенья ?

Математика
Задача 1 Масса печенья в четырёх одинаковых коробках 30 кг. Сколько потребуется т??ких коробок , чтобы упаковать 90 кг печенья ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:30=3(партии) 4*3=12(коробок) Ответ: 12 коробок потребуется, чтобы упаковать 90 кг печенья.
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