Задача 1. Расставьте коэффициенты в схемах реакций: а) Mg + O2 —gt; MgO б) Li + O2 —gt; Li2O в) P + O2 —gt; P2O3 г) Fe + O2 —gt; Fe2O3 д) C + O2 —gt; CO Задача 2. Составьте уравнения реакций между: а) кальцием и кислородом б) а...

Химия

Задача 1. Расставьте коэффициенты в схемах реакций: а) Mg + O2 —gt; MgO б) Li + O2 —gt; Li2O в) P + O2 —gt; P2O3 г) Fe + O2 —gt; Fe2O3 д) C + O2 —gt; CO Задача 2. Составьте уравнения реакций между: а) кальцием и кислородом б) алюминием и кислородом в) кремнием и кислородом г) азотом и кислородом. Учтите, что образуется оксид азота(II) д) фосфором и кислородом. Учтите, что образуется оксид фосфора(V)

Автор: Гость