Задача 1. Расставьте коэффициенты в схемах реакций: а) Mg + O2 —gt; MgO б) Li + O2 —gt; Li2O в) P + O2 —gt; P2O3 г) Fe + O2 —gt; Fe2O3 д) C + O2 —gt; CO Задача 2. Составьте уравнения реакций между: а) кальцием и кислородом б) а...
Химия
Задача 1. Расставьте коэффициенты в схемах реакций: а) Mg + O2 —gt; MgO б) Li + O2 —gt; Li2O в) P + O2 —gt; P2O3 г) Fe + O2 —gt; Fe2O3 д) C + O2 —gt; CO Задача 2. Составьте уравнения реакций между: а) кальцием и кислородом б) алюминием и кислородом в) кремнием и кислородом г) азотом и кислородом. Учтите, что образуется оксид азота(II) д) фосфором и кислородом. Учтите, что образуется оксид фосфора(V)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg+O2-->2MgO C+O2-->CO 4Li+O2-->2Li2O 4Fe+3O2-->2Fe2O3 Ca+O2-->CaO 4Al+3O2-->2Al2O3 N2+O2-->2NO 4P+5O2-->2P2O5
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