Задача 1 Задано число из промежутка от 64 до 128.Какое кол-во необходимо задать для ??гадывания числа и какое кол-во информации при этом получится? Информационное сообщение объемом 3кб содержит 3072 символов.Каков размер алф...

Технология

Задача 1 Задано число из промежутка от 64 до 128.Какое кол-во необходимо задать для ??гадывания числа и какое кол-во информации при этом получится? Информационное сообщение объемом 3кб содержит 3072 символов.Каков размер алфавита с помощью которого оно было составлено

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