Задача 1 Задано число из промежутка от 64 до 128.Какое кол-во необходимо задать для ??гадывания числа и какое кол-во информации при этом получится? Информационное сообщение объемом 3кб содержит 3072 символов.Каков размер алф...
Технология
Задача 1 Задано число из промежутка от 64 до 128.Какое кол-во необходимо задать для ??гадывания числа и какое кол-во информации при этом получится? Информационное сообщение объемом 3кб содержит 3072 символов.Каков размер алфавита с помощью которого оно было составлено
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Решение:1) Неопределенность знаний N = 128 - 64 = 64;2) i = log264 = 6 бит - количество информации;3) Количество бит соответствует количеству вопросов.Ответ: 6 вопросов.2. Решение:1) I = log2N = log216 = 4 бита - объем одного символа;2) К = 3*1024*8/4 = 6144 символов в тексте.3. Решение;1) Т.к. N = 128, то i = 7 бит;2) 7875*8:7 = 9000 символов в тексте;3) 9000:3:50 = 60 строк на странице.4. Решение:Ответ: х = 6.
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