Задача.(2-это будут метры в квадрате) На двух участках высадили луковицы тюльпано??.Один участок больше другого на 30 метров2 ,поэтому на нём высадили 10 160 луковиц,а на другом 6 350.Найди площадь каждого участка,если на кажд...

Математика

Задача.(2-это будут метры в квадрате) На двух участках высадили луковицы тюльпано??.Один участок больше другого на 30 метров2 ,поэтому на нём высадили 10 160 луковиц,а на другом 6 350.Найди площадь каждого участка,если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц. Можно пожалуйста с краткой записью,решением и пояснением. Спасибо!

Автор: Гость