Задача.(2-это будут метры в квадрате) На двух участках высадили луковицы тюльпано??.Один участок больше другого на 30 метров2 ,поэтому на нём высадили 10 160 луковиц,а на другом 6 350.Найди площадь каждого участка,если на кажд...
Математика
Задача.(2-это будут метры в квадрате) На двух участках высадили луковицы тюльпано??.Один участок больше другого на 30 метров2 ,поэтому на нём высадили 10 160 луковиц,а на другом 6 350.Найди площадь каждого участка,если на каждом квадратном метре высаживали одинаковое количество луковиц. Можно пожалуйста с краткой записью,решением и пояснением. Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1уч-10160(лук) 2уч-6350(лук) 1уч-?на 30 м^2 >,чем 2уч 2уч-?м^2 1)10160-6350=3810(лук)разница 2)3810:30=127(лук)на 1 м^2 3)10160:127=80(м^2) 1уч 4)6350:127=50(м^2)2 уч
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