Задача 211, б) Автомобиль выехал из одного города в другой, расстояние до которого 240 км. Сколько ему останется проехать через 2 часа, если он едет со скоростью 85 км.ч ?
Математика
Задача 211, б) Автомобиль выехал из одного города в другой, расстояние до которого 240 км. Сколько ему останется проехать через 2 часа, если он едет со скоростью 85 км.ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1 )85 +85 =170 (км) -потому что за1 час она проезжает 85 км ,а нам надо узнать за2 часа 2)240-170 =70( км )- ему осталось проехать
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