Задача 211, б) Автомобиль выехал из одного города в другой, расстояние до которого 240 км. Сколько ему останется проехать через 2 часа, если он едет со скоростью 85 км.ч ?

Математика

Задача 211, б) Автомобиль выехал из одного города в другой, расстояние до которого 240 км. Сколько ему останется проехать через 2 часа, если он едет со скоростью 85 км.ч ?

Автор: Гость