задача 2класс ...Нарисуй отрезки и запиши их длину. а)в 2 раза длинее первого: ...см ...мм б)на 2 см длинее первого: ....см...мм в)в 2 раза короче первого:...см...мм г)на 2мм короче первого:...см....мм
Математика
задача 2класс ...Нарисуй отрезки и запиши их длину. а)в 2 раза длинее первого: ...см ...мм б)на 2 см длинее первого: ....см...мм в)в 2 раза короче первого:...см...мм г)на 2мм короче первого:...см....мм
Ответ(ы):
Гость:
Нарисуй первый отрезок 3см.Теперь решаем:а)3*2=6см(рисуем его); б)3+2=5см в)3:2=1см5мм г)3см-2мм=2см 8мм. Надеюсь помог.
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