Задача 336 рублей часть денег Оля отдала за билет на катер который ходит по Волге вдоль ипатьевского монастыря три пятых оставшихся после этого Денег потратила на покупку откр ыток с видами города у нее осталось 20 ру...

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Задача 336 рублей часть денег Оля отдала за билет на катер который ходит по Волге вдоль ипатьевского монастыря три пятых оставшихся после этого Денег потратила на покупку откр ыток с видами города у нее осталось 20 руб. Сколько стоил билет на катер?

Автор: Гость