Задача 336 рублей часть денег Оля отдала за билет на катер который ходит по Волге вдоль ипатьевского монастыря три пятых оставшихся после этого Денег потратила на покупку откр ыток с видами города у нее осталось 20 ру...

Разное
Задача 336 рублей часть денег Оля отдала за билет на катер который ходит по Волге вдоль ипатьевского монастыря три пятых оставшихся после этого Денег потратила на покупку откр ыток с видами города у нее осталось 20 руб. Сколько стоил билет на катер?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1-3/5= 2/5 -приходится на 20 рублей 2) 20 : 2/5 = 20:2*5= 50 рублей - осталось денег после покупки билета 3) 336 - 50 = 286 рублей - стоил билет Ответ: 286 рублей стоил билет на катер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их. 1. Информационная РНК синтезируется на молекуле ДНК.2.Ее длина не зависит от объема копируемой и...
Ответить
Разное
Напишите все неправильные несократимые дроби с числителем 20
Ответить
Разное
Х (x y z) (x y z) (x y z) (x y z) доказать равносильность
Ответить
Разное
Горе от ума 2 действие. О ком Фамусов говорит, упоминая Москву?
Ответить
Разное
Помогите написать текст, начинающийся на выражение: "Тёмный ельник снегами, как мехом опушили седые морозы. Надо 5-6 предложений. Пожалуйста! ...
Ответить
Разное
Гранатовый браслет Можно ли сказать, что в "Гранатовом браслете" звучит тема "маленького человека", остро поставленная писателями XIX в. (А. А. Баш...
Ответить
Разное
Напишите отзыв о книге "451 градус по фаренгейту"
Ответить
Разное
80:20 (48-48)= найти правильное решение 20*3-(56+0)=
Ответить
Разное
Турист первые 15 мин шел со скоростью 6км/ч а затем 45 мин шел со скоростью 4км/ч.Определите среднюю скорость туриста на всем пути. ...
Ответить
Разное
Проснувшись я увидел Марью Ивановну ангельский голос которой меня приветствовал запятые
Ответить