Задача 336 рублей часть денег Оля отдала за билет на катер который ходит по Волге вдоль ипатьевского монастыря три пятых оставшихся после этого Денег потратила на покупку откр ыток с видами города у нее осталось 20 ру...
Разное
Задача 336 рублей часть денег Оля отдала за билет на катер который ходит по Волге вдоль ипатьевского монастыря три пятых оставшихся после этого Денег потратила на покупку откр ыток с видами города у нее осталось 20 руб. Сколько стоил билет на катер?
Ответ(ы):
Гость:
1) 1-3/5= 2/5 -приходится на 20 рублей 2) 20 : 2/5 = 20:2*5= 50 рублей - осталось денег после покупки билета 3) 336 - 50 = 286 рублей - стоил билет Ответ: 286 рублей стоил билет на катер
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