Задача 4 класса: Поезд отправился со станции в 18 ч 47 мин. До первой остановки он прошёл 120 км со скоростью 80 км ч . Во сколько поезд остановился?
Математика
Задача 4 класса: Поезд отправился со станции в 18 ч 47 мин. До первой остановки он прошёл 120 км со скоростью 80 км ч . Во сколько поезд остановился?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние 120 км прошёл за 120:80=1,5 час 18 часов 47 минут+1 час 30 минут = 20 часов 17 минут
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