Задача 4 класса: Поезд отправился со станции в 18 ч 47 мин. До первой остановки он прошёл 120 км со скоростью 80 км ч . Во сколько поезд остановился?

Математика

Задача 4 класса: Поезд отправился со станции в 18 ч 47 мин. До первой остановки он прошёл 120 км со скоростью 80 км ч . Во сколько поезд остановился?

Автор: Гость