Задача а = 72 метров в - 30 метров s - ?

Литература
Задача а = 72 метров в - 30 метров s - ?
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Ответ(ы):
Гость:
S =72*30=2160м2 --------------------------
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