Задача А Число Фибоначчи это числовая последовательность,в которой первые два ч??сла единицы,а каждое последующее равно сумме двух предыдущих.Дано натуральное число N(2lt; N lt; 2*10^9).Найти два ближайших к нему числа Фибонач...

Информатика

Задача А Число Фибоначчи это числовая последовательность,в которой первые два ч??сла единицы,а каждое последующее равно сумме двух предыдущих.Дано натуральное число N(2lt; N lt; 2*10^9).Найти два ближайших к нему числа Фибоначчи.Одно из них меньше N,другое больше N.Вывести их в порядке возрастания. Входные данные: В первой строке входного файла Input.txt содержится одно натуральное число N. Выходные данные: В выходной файл Output.txt вывести два ближайших к N числа Фибоначчи.

Автор: Гость