Задача А Число Фибоначчи это числовая последовательность,в которой первые два ч??сла единицы,а каждое последующее равно сумме двух предыдущих.Дано натуральное число N(2lt; N lt; 2*10^9).Найти два ближайших к нему числа Фибонач...

Информатика
Задача А Число Фибоначчи это числовая последовательность,в которой первые два ч??сла единицы,а каждое последующее равно сумме двух предыдущих.Дано натуральное число N(2lt; N lt; 2*10^9).Найти два ближайших к нему числа Фибоначчи.Одно из них меньше N,другое больше N.Вывести их в порядке возрастания. Входные данные: В первой строке входного файла Input.txt содержится одно натуральное число N. Выходные данные: В выходной файл Output.txt вывести два ближайших к N числа Фибоначчи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var  a,b,n:integer; begin  read(n);  a := 0;  b := 1;  while b < n do    begin    b := a + b;    a := b - a;    end;  write(a,,b) end.
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