Задача чтобы добраться до школы,Оля сначала должна дойти от дома и до остановки автобуса. Через 4 минуты после выхода из дома ей осталось пройти 360 метров, а через 8 минут после выхода -120 метров.Какое расстояние между Олин...
Математика
Задача чтобы добраться до школы,Оля сначала должна дойти от дома и до остановки автобуса. Через 4 минуты после выхода из дома ей осталось пройти 360 метров, а через 8 минут после выхода -120 метров.Какое расстояние между Олиным домом и автобусной остановкой? Сколько минут Оля тратит на дорогу от дома и до этой остановки?(Оля движется с постаянной скоростью)
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