Задача: Чувак оставил в наследство своей жене, трём сыновьям и дочери 48 000 руб. Завещал жене ОДНУ ВОСЬМУЮ всей суммы, а каждому из сыновей вдвое больше чем дочери. Сколько денег получил каждый?

Математика

Задача: Чувак оставил в наследство своей жене, трём сыновьям и дочери 48 000 руб. Завещал жене ОДНУ ВОСЬМУЮ всей суммы, а каждому из сыновей вдвое больше чем дочери. Сколько денег получил каждый?

Автор: Гость