Задача: Чувак оставил в наследство своей жене, трём сыновьям и дочери 48 000 руб. Завещал жене ОДНУ ВОСЬМУЮ всей суммы, а каждому из сыновей вдвое больше чем дочери. Сколько денег получил каждый?
Математика
Задача: Чувак оставил в наследство своей жене, трём сыновьям и дочери 48 000 руб. Завещал жене ОДНУ ВОСЬМУЮ всей суммы, а каждому из сыновей вдвое больше чем дочери. Сколько денег получил каждый?
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Информатика
Паскаль. Данная программа работает, но только при некоторых значениях a[i]. Я думаю, что дело в этом условии (a[j])>(a[i]). Если a[j] примет отр...
Математика
Русский язык