Задача: Чувак оставил в наследство своей жене, трём сыновьям и дочери 48 000 руб. Завещал жене ОДНУ ВОСЬМУЮ всей суммы, а каждому из сыновей вдвое больше чем дочери. Сколько денег получил каждый?

Математика
Задача: Чувак оставил в наследство своей жене, трём сыновьям и дочери 48 000 руб. Завещал жене ОДНУ ВОСЬМУЮ всей суммы, а каждому из сыновей вдвое больше чем дочери. Сколько денег получил каждый?
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