Задача для 1 класса помогите!У Паши всего 10 ручек,а у Маши неизвестно на 12 раз больше чем у Паши.Сколько ручек у Маши? Дам 70 баллов

Математика
Задача для 1 класса помогите!У Паши всего 10 ручек,а у Маши неизвестно на 12 раз больше чем у Паши.Сколько ручек у Маши? Дам 70 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+12=22 ручки у маши
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