Задача для 1 класса помогите!У Паши всего 10 ручек,а у Маши неизвестно на 12 раз больше чем у Паши.Сколько ручек у Маши? Дам 70 баллов

Математика

Задача для 1 класса помогите!У Паши всего 10 ручек,а у Маши неизвестно на 12 раз больше чем у Паши.Сколько ручек у Маши? Дам 70 баллов

Автор: Гость