Задача для 1 класса помогите!У Паши всего 10 ручек,а у Маши неизвестно на 12 раз больше чем у Паши.Сколько ручек у Маши? Дам 70 баллов
Математика
Задача для 1 класса помогите!У Паши всего 10 ручек,а у Маши неизвестно на 12 раз больше чем у Паши.Сколько ручек у Маши? Дам 70 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+12=22 ручки у маши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Выпиши из синонимичного ряда слов ряды, состоящие только из имён существительных. Запишите предложения с одним-двумя синонимами и определите, в как...
Английский язык
Fill in the blanks with "who" " whose" "what" "when" Where" "why" "how much" ""how many" or "what time" 2) is your party? On sturday. 3) are thes...