Задача длина пути, который турист проехал аоездом и автобусом, равна 180 км. Турист ??роехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. сколько километров турист проехал автобусом. помогите решить

Математика

Задача длина пути, который турист проехал аоездом и автобусом, равна 180 км. Турист ??роехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. сколько километров турист проехал автобусом. помогите решить

Автор: Гость