Задача длина пути, который турист проехал аоездом и автобусом, равна 180 км. Турист ??роехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. сколько километров турист проехал автобусом. помогите решить
Математика
Задача длина пути, который турист проехал аоездом и автобусом, равна 180 км. Турист ??роехал поездом путь в 2 раза больше, чем автобусом. сколько километров турист проехал автобусом. помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+2х=180 3х=180 х=180:3 х=60
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