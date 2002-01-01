Задача для спортивной секции купили 7 мячей для футбола по цене 178 рублей за мяч и несколько мячей для волейбола по цене 189 рублей за мяч. Сколько купили мячей для волейбола если за всю покупку заплатили 2002 рубле...

Математика
Задача для спортивной секции купили 7 мячей для футбола по цене 178 рублей за мяч и несколько мячей для волейбола по цене 189 рублей за мяч. Сколько купили мячей для волейбола если за всю покупку заплатили 2002 рублей?
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Незачто
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