ЗАДАЧА ДВА МОТАЦЫКЛИСТА ЕХАЛИ НА ВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. ОДИН ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 40КМ В ЧАС ДРУГОЙ- 60КМ В ЧАС. МОТОЦЫКЛИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА.КАКОВО РА ССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ?

Математика

ЗАДАЧА ДВА МОТАЦЫКЛИСТА ЕХАЛИ НА ВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. ОДИН ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 40КМ В ЧАС ДРУГОЙ- 60КМ В ЧАС. МОТОЦЫКЛИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА.КАКОВО РА ССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ?

Автор: Гость