ЗАДАЧА ДВА МОТАЦЫКЛИСТА ЕХАЛИ НА ВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. ОДИН ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 40КМ В ЧАС ДРУГОЙ- 60КМ В ЧАС. МОТОЦЫКЛИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА.КАКОВО РА ССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ?
Математика
ЗАДАЧА ДВА МОТАЦЫКЛИСТА ЕХАЛИ НА ВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ. ОДИН ИЗ НИХ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ 40КМ В ЧАС ДРУГОЙ- 60КМ В ЧАС. МОТОЦЫКЛИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА.КАКОВО РА ССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОСЁЛКАМИ?
Ответ(ы):
Гость:
1)40*3=120(км)проехал первый. 2)60*3=180(км)проехал второй. 3)120+180=300(км) Ответ:300 км между посёлками.
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