Задача:электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23: 59.сколько раз за сутк?? в наборе цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. ответ.

Математика

Задача:электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23: 59.сколько раз за сутк?? в наборе цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. ответ.

Автор: Гость