Задача:электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23: 59.сколько раз за сутк?? в наборе цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. ответ.
Математика
Задача:электронные часы показывают часы и минуты от 00:00 до 23: 59.сколько раз за сутк?? в наборе цифр на табло этих часов участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр. ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часы: 22 минуты: 22,25,52,55 т.е. 22:22 22:25 22:52 22:55 Итого 4 раза в сутки
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