Задача: Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов. Когда Уфе 15 часов, в Красноярске в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, когда в Красноярске 20 часов?
Математика
Задача: Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов. Когда Уфе 15 часов, в Красноярске в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, когда в Красноярске 20 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16 часов в Ростове, когда в Красноярске 20
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