Задача: Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов. Когда Уфе 15 часов, в Красноярске в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, когда в Красноярске 20 часов?

Математика

Задача: Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов. Когда Уфе 15 часов, в Красноярске в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, когда в Красноярске 20 часов?

Автор: Гость