Задача коля купил 3 кг картофеля по цене 9 рублей за килограмм у него осталось 237 ру??лей сколько денег было у коли

Математика
Задача коля купил 3 кг картофеля по цене 9 рублей за килограмм у него осталось 237 ру??лей сколько денег было у коли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 * 9 = 27 руб. - стоимость покупки. 237 + 27 =264 - было.
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