Задача коля купил 3 кг картофеля по цене 9 рублей за килограмм у него осталось 237 ру??лей сколько денег было у коли

Математика

Задача коля купил 3 кг картофеля по цене 9 рублей за килограмм у него осталось 237 ру??лей сколько денег было у коли

Автор: Гость